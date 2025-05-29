İran 5,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı birçok yerde hissedildi.

Son deprem haberi İran'dan geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Ciroft ilçesinin Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 01.00'de kaydedildi. Depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ve şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını açıkladı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.