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İsrail'e saldıran İran'dan Batılı ülkelere Gazze üzerinden 'hesap verme' çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;e saldıran İran&#039;dan Batılı ülkelere Gazze üzerinden &#039;hesap verme&#039; çağrısı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani, Batılı ülkelerin "İran'ın son aylardaki itidalini takdir etmeleri gerektiğini" söyledi. Kanani, Batılı ülkelere İsrail'i Gazze'deki savaş suçlarını hatırlatarak 'hesap verme' çağrısı yaptı.

İran'ın İsrail'e saldırısının yankıları devam ediyor. Son açıklama ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani'den geldi. Kanani, Batılı ülkeleri İsrail'e karşı "İran'ın itidalini takdir etmeye" çağırdı.

AFP'nin aktardığına göre, Kanani, "(Batılı) ülkeler İran'ı suçlamak yerine kendilerini suçlamalı ve İsrail'in Gazze'de Tahran destekli Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta işlediği savaş suçlarına karşı aldıkları önlemler için kamuoyuna hesap vermelidir" dedi.

Kanani, Batılı ülkelerin "İran'ın son aylardaki itidalini takdir etmeleri gerektiğini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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