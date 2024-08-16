İran füze tünellerini işaret etti: Düşmana herhangi bir noktadan saldırabiliriz

Eski Hamas lideri Heniyye'nin uğradığı suikast sonrası İran'ın İsrail'e saldırma riski Orta Doğu'da gerilimi yükseltti. İran Beyrut Büyükelçiliği, Hizbullah'ın füze tünellerine dikkat çekerek, "Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana (İsrail'e) saldırabiliriz" açıklamasında bulundu.

Eski Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırması an meselesi haline geldi. "Karşılık vermekten başka çaremiz yok" diyen İran'a karşı ABD İsrail'i ne pahasına olursa olsun İsrail'i savunacağını ifade etti.

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemi ve uçaklarına İran Devrim Muhafızları gemisavarlarla karşılık verdi. Öte yandan İran destekli Hizbullah güçleri, "İmad-4" füze tesislerini paylaşarak İsrail'e gözdağı verdı. İran Beyrut Büyükelçiliği de tehdit dolu açıklamalar yaptı.

İSRAİL'E FÜZE TÜNELLERİYLE HAZIRLIK!

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden, Hizbullah'ın bugün paylaştığı "İmad-4" füze tesislerinin yer aldığı tünel paylaşımına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Farsçada yer altında, kayaların ve dağların içinde bulunan füze tesislerine 'füze ​​şehirleri' diyoruz. Bu füze şehirleri İran'ın sevilen coğrafyasında mevcut ve İran'ın düşmanlarının kalplerinde korku salıyo." ifadesi kullanıldı.

"HERHANGİ BİR NOKTADAN SALDIRABİLİRİZ"

İsrail'in ima edildiği açıklamada, "Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana saldırabiliriz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaşmıştı. Büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarılmıştı.

"HER AN OLABİLİR"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 15 Ağustos'ta İran’ın İsrail’e yönelik düzenlemesi beklenen muhtemel saldırı hakkında konuştu.

Kirby, İran’ın İsrail’e ne zaman saldırı düzenleyeceğini net olarak bilmediklerini belirterek, İran’ın muhtemelen İsrail’e yakın bir zamanda ve hiçbir uyarı yapmadan saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.