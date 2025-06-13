İran Lideri Pezeşkiyan, sert konuştu: Nasıl bedel ödeteceğimizi biliyoruz

Kaynak: Dış Haberler 13 Haziran 2025 12:51 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 13:14 - Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" dedi.

İsrail’in art arda düzenlediği hava saldırılarıyla gerilim tırmanırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bir saat içinde ulusa seslenmesi bekleniyor. Açıklamanın içeriği büyük merakla beklenirken, Tahran’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı” ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık