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İran Lideri Pezeşkiyan, sert konuştu: Nasıl bedel ödeteceğimizi biliyoruz

Kaynak: Dış Haberler
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İran Lideri Pezeşkiyan, sert konuştu: Nasıl bedel ödeteceğimizi biliyoruz
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" dedi.

İsrail’in art arda düzenlediği hava saldırılarıyla gerilim tırmanırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bir saat içinde ulusa seslenmesi bekleniyor. Açıklamanın içeriği büyük merakla beklenirken, Tahran’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
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