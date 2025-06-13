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Saldırılar hız kesmeden devam ediyor! Trump'tan İran'a gözdağı: Çok daha kötü olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saldırılar hız kesmeden devam ediyor! Trump&#039;tan İran&#039;a gözdağı: Çok daha kötü olacak
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in gece yarısı İran topraklarına başlattığı saldırı hız kesmeden sürüyor. Trump, İran’a anlaşma için son kez şans verdiğini belirterek ''Sonraki saldırılar çok daha kötü olacak, anlaşma yapılmalı.'' ifadelerinde bulundu.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti. 

Saldırılar hız kesmeden devam ediyor! Trump'tan İran'a gözdağı: Çok daha kötü olacak - 1. Resim

''SONRAKİ SALDIRILAR DAHA DA ACIMASIZ OLACAK''

ABD Başkanı Trump İranlılara son bir şans verdiğini bildirerek, anlaşma olmadığı takdirde daha kötü olacağını ifade etti. ABD Başkanı, ''(İran'da) Zaten büyük ölüm ve yıkım yaşandı ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var çünkü planlanan sonraki saldırılar daha da acımasız olacak'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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