İran'da kanlı sabah! İsrail saldırılarında 33 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlediği saldırılarda en az 33 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. Tebriz başta olmak üzere 19 nokta hedef alındı. İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarına İran füze atışlarıyla karşılık verirken, Netanyahu operasyonların devam edeceği uyarısında bulundu.

İran devlet medyasına göre, İsrail’in İran’ın kuzeydoğusundaki Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlediği saldırılarda en az 30 asker, bir Kızılay personeli ve iki sivil hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı.

DOĞU AZERBAYCAN EYALETİNDE KATLİAM

Doğu Azerbaycan Valisi Behram Sarmast, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in eyalet genelinde 19 noktayı hedef aldığını, özellikle Tabriz şehrinde yoğun saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Sarmast, Tabriz’de 12 noktanın vurulduğunu, ayrıca Bostanabad, Şebestar, Azarşehr, Maraghe ve Türkmençay ilçelerinde de saldırıların yapıldığını aktardı.

Ayrıca, devlet televizyonu Press TV, Kızılay’dan aldığı bilgiye dayanarak, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail saldırısının bir ambulansa isabet ettiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SALDIRDILAR

Saldırıyla ilgili ek detaylar henüz paylaşılmadı.

İsrail güçleri Cuma sabahı erken saatlerde İran’a yönelik nükleer ve füze tesislerini hedef alan saldırılar düzenleyerek üst düzey askeri komutanlar ve önde gelen bilim insanlarını öldürdü.

İran ise Cuma gecesi İsrail’in çeşitli bölgelerine füze saldırılarıyla karşılık verdi.

İsrail’in İran şehirlerine ve tesislerine yönelik saldırıları Cumartesi günü de devam etti. Başbakan Benjamin Netanyahu, operasyonun gerektiği sürece süreceğini daha önce açıklamıştı.