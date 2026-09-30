İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. İran basını, Afganistan ve Pakistan sınırlarına yakın Zahedan kentinden gelen patlama seslerinin nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

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İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırına yakın Zahedan kentinden gelen patlama sesi bölgeyi ayağa kaldırdı. Sesin polis merkezi çevresinde duyulduğu açıklanırken, İranlı yetkililer olayın kaynağını belirlemek için inceleme başlattı.

İran'da peş peşe patlama sesi duyuldu!

POLİS MERKEZİ YAKININDA DUYULDU

Zahedan Valisi Cemşid Rahşani Neseb, olayın Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 19 No'lu Polis Merkezi çevresinde meydana geldiğini açıkladı.

Rahşani Neseb, "Kısa süre önce Cumhuriyet Caddesi'ndeki 19 No'lu Polis Merkezi çevresinde ses çıkaran bir cisimden kaynaklanan patlama sesi ihbarı alındı. Konu inceleniyor" dedi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, duyulan sesin kaynağını ve olayın nedenini belirlemek için incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Zahedan Valisi, incelemelerin tamamlanmasının ardından olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

İlk açıklamalarda olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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