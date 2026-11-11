İran'dan Avrupa'ya tehdit! Hedefinde ABD'nin askeri üsleri var
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a saldırması halinde Avrupa ülkelerinde bulunan bazı ABD askeri üslerini hedef alabileceklerini açıkladı. Rızai, olası bir savaşın kısa süreli olmayacağı uyarısında da bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Rızai, ABD'nin saldırması halinde yalnızca bölgedeki değil, uzak noktalardaki askeri üslerin de hedef alınabileceğini söyledi.
ABD'nin saldırı tehditlerini değerlendiren Rızai, böyle bir adımın ardından başlayacak savaşın kısa süreli olmayacağını belirtti.
Rızai, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız" dedi.
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AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ ÜSLERİ İŞARET ETTİ
Füze menzillerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz" ifadelerini kullandı.
ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere de seslenen Rızai, bu ülkelerin İran'a yönelik olası bir askeri saldırıda ABD ile işbirliği yapmaması gerektiğini söyledi.
Rızai ayrıca Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini dile getirdi.