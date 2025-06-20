İran'dan casus avı! Son tarihi verdiler: O zamana kadar teslim olun

İran, İsrail ajanlarıyla bilerek veya bilmeyerek işbirliği yapan vatandaşlarına 22 Haziran'a kadar teslim olma çağrısı yaptı. Teslim olanların hava araçları ve ekipmanlarıyla birlikte İslami af kapsamına alınacağı ve topluma yeniden kazandırılacağı açıklandı.

İran’da İsrail ajanlarına karşı çalışmalar devam ediyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail tarafından aldatılarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde iş birliği yapan kişilere yönelik çağrıda bulundu.

SÜRE TANINDI

Konsey tarafından yapılan açıklamada, bu kişilere kendilerini gönüllü olarak teslim etmeleri için 22 Haziran Pazar gününe kadar süre tanındığı duyuruldu.

"TESLİM OLMALARI GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada, "Savaş sırasında düşmanla iş birliği yapma niyeti olmadan, basit bir iş birliği düşüncesiyle veya farkında olmadan rejimle veya unsurlarıyla temas kuran ve savaşın başlamasıyla bu rejimin tuzağına düşen kişilerin belirtilen süre içinde teslim olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Teslim olmak isteyen kişilerin, emniyet ve güvenlik güçlerine başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, "Yanlarında mini insansız hava araçları, ekipmanlar ve silahlarıyla teslim olanlar, İslami af kapsamına alınarak yeniden halkın arasına dönebilecek" denildi.