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İran'ın nükleer rüyası son mu buluyor? CIA'den dikkat çeken açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;ın nükleer rüyası son mu buluyor? CIA&#039;den dikkat çeken açıklama
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

CIA Direktörü John Ratcliffe, İran’ın nükleer programının son saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü doğruladı ve bazı tesislerin yeniden inşasının yıllar sürebileceğini belirtti. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran da nükleer tesislerinde ciddi hasar oluştuğunu kabul etti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, ellerindeki güvenilir istihbaratın, İran’ın nükleer programının son dönemdeki saldırılar sonucunda ciddi şekilde zarar gördüğünü teyit ettiğini bildirdi.

Ratcliffe, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CIA'in ilgili karar vericileri ve denetim organlarını tam olarak bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler toplamaya devam ettiğini belirten Ratcliffe, konunun ulusal önemi ve şeffaflık ilkesi nedeniyle gerekli güncellemelerin Amerikan kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

İran'ın nükleer rüyası son mu buluyor? CIA'den dikkat çeken açıklama - 1. Resim

"NÜKLEER PROGRAM ÇÖKTÜ"

Ratcliffe, "CIA, bir dizi güvenilir istihbaratın, İran'ın nükleer programının son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü ortaya koyduğunu teyit ediyor" ifadesine yer verdi.

Geçmişte güvenilirliği ve doğruluğu kanıtlanmış bir yöntemden elde edilen istihbaratın buna dahil olduğunu aktaran Ratcliffe, "Bu bilgilere göre, İran'a ait birkaç önemli nükleer tesis imha edildi ve bu tesislerin yeniden inşası yıllar sürecek." ifadesini kullandı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti.

İran'ın nükleer rüyası son mu buluyor? CIA'den dikkat çeken açıklama - 2. Resim

NÜKLEER TESİSLERDE "CİDDİ HASAR" VAR

ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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