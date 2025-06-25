İran hava sahası kısmen açıldı: Uçaklar havalanmaya başladı!

İran’ın doğu ve güneydoğusundaki hava sahası, güvenlik değerlendirmelerinin ardından uçuşlara yeniden açıldı. Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, bölgede ulusal ve uluslararası transit uçuşların kademeli olarak başladığını açıkladı. Meşhed, Zahidan, Çabahar gibi birçok kentte havaalanları faaliyete geçerken, başkent Tahran da dahil olmak üzere ülkenin kuzey, batı ve güneyindeki havaalanları ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

İran’ın doğu ve güneydoğusunda hava sahasının uçuşlara yeninde açıldığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan konuya ilişkin açıklama yaptı.

ÜLKENİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİ UÇUŞLARA AÇILDI

Sözcü İhvan, ilgili kurumların onayı ile uçuşların kademeli olarak normale döndürülmesi ve uçuş güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla ülkenin doğu ve güneydoğu bölgesinin uçuşlara açıldığını belirtti.

Bölgenin ulusal ve uluslararası transit uçuşlara açıldığını aktaran İhvan, Bocnord, Sebzvar, Meşhed, Bircend, Zabul, Zahidan, Seravan, Çabahar, İranşehr, Gonabad, Ciroft, Cask ve Serahs havaalanlarında uçuşların başladığı kaydetti.

İhvan, Tahran’daki İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanları dahil olmak üzere ülkenin kuzey, güney ve batısındaki tüm havaalanlarının ise ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapalı olduğunu ifade etti.