Dubai hava sahasını kapattı mı? İran İsrail savaşı uçuş seferlerini etkiledi!

İran İsrail savaşı ve ABD’nin bölgeye yönelik askeri hamleleri Orta Doğu’daki hava trafiğini adeta felç etti. Dubai hava sahasını kapattı mı, uçuşlar iptal mi, Katar hava sahası kapalı mı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorulmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Haziran'da İran’ın bazı nükleer ve askeri tesislerini hedef alması büyük bir karmaşaya neden oldu.

İran’ın Katar’daki ABD hava üssünü hedef almasının ardından Katar, hava sahasını geçici olarak trafiğe kapattığını duyurdu. Katar'ın ardından Kuveyt, Bahreyn ve Irak da aynı kararı aldı. Irak resmi ajansı INA, ülkenin güney bölgesi dahil olmak üzere hava sahasının uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı. Dubai hava sahasını kapattı mı, uçuşlar iptal mi, Katar hava sahası kapalı mı?

DUBAİ HAVA SAHASINI KAPATTI MI?

İran’ın Katar’daki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle bazı ülkeler hava sahalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Flightradar24 platformuna göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait hava sahasında da dün geçici bir kapatma yaşandı. Birkaç saat süren kapatma sonrası uçuşlar yeniden açıldı. Yönlendirilen uçaklar Türkiye dahil çeşitli alternatif rotalara yöneldi.

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DUBAİ UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Dubai Uluslararası Havalimanı, bölgede yaşanan son gelişmelerden en fazla etkilenen havalimanı oldu.

Uçuş takip verilerine göre Türkiye saatiyle 09.00 itibarıyla Dubai'de 26 uçuş iptal edildi. Air India gibi havayolu şirketleri, iptallerde başı çekti.

Emirates Havayolları, İran ve Irak’a yönelik tüm seferlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

KATAR HAVA SAHASI KAPALI MI?

İran’ın Katar’daki ABD hava üssüne düzenlediği füze saldırısı sonrası, Katar hava sahası da geçici olarak kapatıldı. Qatar Airways alınan karar nedeniyle seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra hava sahasının yeniden açıldığını açıkladı. Süreç esnasında Doha’ya inmesi beklenen çok sayıda uluslararası uçuş Türkiye’ye yönlendirildi.