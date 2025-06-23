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THY iptal seferler nasıl sorgulanır? THY iptal olan uçuşlar son dakika

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY iptal seferler nasıl sorgulanır? THY iptal olan uçuşlar son dakika
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, Körfez ülkelerindeki hareketlilik ve İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırısının ardından bazı seferlerini iptal etti. THY iptal olan uçuşlar son dakika merak edilirken Dubai, Bahreyn, Dammam, Doha, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat uçuşlarının iptal olmasının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal uçuşlar sorgulama ekranı gündeme geliyor.

Basra Körfezi'nde hava trafiği İran-İsrail gerilimiyle dururken THY bölgedeki yedi destinasyon uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. THY iptal seferler nasıl sorgulanır, THY iptal olan uçuşlar son dakika merak ediliyor.

THY İPTAL SEFERLER NASIL SORGULANIR?

Türk Hava Yolları iptal edilen uçuşları, THY resmi internet sitesi üzerinden Uçuş Durumu sayfasından kontrol ediliyor. Yolcular, bu sayfada uçuş numaraları, kalkış-varış noktaları veya bilet bilgilerini girerek seferlerinin durumunu anlık olarak kontrol edilebilir. 

THY iptal seferler nasıl sorgulanır? THY iptal olan uçuşlar son dakika - 1. Resim

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR SON DAKİKA

THY, bölgedeki sıcak gelişmelerin ardından Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat’a planlanan tüm uçuşlarını iptal etti. 

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz,” diyerek yolcuları bilgilendirdi. 

HANGİ THY UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ?

23 Haziran 2025’te Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat’a planlanan THY uçuşları iptal edildi. 

THY İPTAL UÇUŞ SEFERLERİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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