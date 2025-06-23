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THY'den savaş önlemi: O seferlerin hepsi iptal!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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THY&#039;den savaş önlemi: O seferlerin hepsi iptal!
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran, ABD'nin yalnızca birkaç gün önce nükleer tesislerinin bombalaması sonrası misilleme yapacağını duyurmuştu. O misilleme bu akşam geldi. Irak ve Katar'daki ABD üslerine saldırı gerçekleştirildi. THY, söz konusu gerginlik sonrası 23 Haziran 2025 tarihine planlı; Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisini vurmasının ardından, İran'dan beklenen misilleme geldi.

İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.

THY'den savaş önlemi: O seferlerin hepsi iptal! - 1. Resim

Pentagon, söz konusu saldırıda herhangi bir zaiyat oluşmadığını açıkladı.

Saldırı sonrası bölgede bulunan 9 ülkede sirenler aktif edildi. (Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman)

THY'den savaş önlemi: O seferlerin hepsi iptal! - 2. Resim

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

THY'den Orta Doğu'daki gerginlik sonrası yeni karar geldi.

Türk Hava Yolları (THY), İran ve ABD saldırıları nedeniyle uçuş önlemleri aldığını duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün iptal edilen seferleri duyurdu.

Türk Hava Yolları’ndan Basın Müşaviri sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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