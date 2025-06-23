THY'den savaş önlemi: O seferlerin hepsi iptal!

Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Haziran 2025 21:02 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 21:12 - Güncelleme:

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İran, ABD'nin yalnızca birkaç gün önce nükleer tesislerinin bombalaması sonrası misilleme yapacağını duyurmuştu. O misilleme bu akşam geldi. Irak ve Katar'daki ABD üslerine saldırı gerçekleştirildi. THY, söz konusu gerginlik sonrası 23 Haziran 2025 tarihine planlı; Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisini vurmasının ardından, İran'dan beklenen misilleme geldi. İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Pentagon, söz konusu saldırıda herhangi bir zaiyat oluşmadığını açıkladı. İlgili Haber İran'dan Orta Doğu'da ABD üslerine eş zamanlı füze saldırısı Saldırı sonrası bölgede bulunan 9 ülkede sirenler aktif edildi. (Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman) ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ THY'den Orta Doğu'daki gerginlik sonrası yeni karar geldi. Türk Hava Yolları (THY), İran ve ABD saldırıları nedeniyle uçuş önlemleri aldığını duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün iptal edilen seferleri duyurdu. Türk Hava Yolları’ndan Basın Müşaviri sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş