Türkiye Dubai uçuşları iptal mi? Hava yolu şirketi açıkladı

İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne saldırmasının ardından Körfez ülkelerinde hareketlilik yaşandı. Özellikle Dubai'ye uçuşu olanlar Türkiye Dubai uçuşları iptal mi sorgulaması yapıyor.

ABD'nin nükleer programına yönelik yaptığı saldırıyı cevapsız bırakmayan İran, Katar'daki ABD üssüne saldırdı. Bölgedeki jeopolitik gerilim sonrası Türkiye Dubai uçuşları iptal mi, iptal uçuşları sorgulama ekranı merak ediliyor.

TÜRKİYE DUBAİ UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları, 23 Haziran 2025 tarihinde Dubai’ye planlanan uçuşlarını iptal ettiğini resmi olarak duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dubai’nin yanı sıra Bahreyn, Dammam, Doha, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

Türkiye dışında, Fransa, İngiltere ve diğer bazı ülkelerde Körfez ülkelerine uçuşların durdurulduğu bildirildi. Önemli finans ve turistik merkez olan Dubai'deki uçuşların iptal edilmesi gündeme geldi.

THY KÖRFEZ ÜLKELERİ İPTAL UÇUŞ SEFERLERİ

THY, 23 Haziran 2025 tarihinde Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat’a planlanan uçuşlarını iptal etti.

TÜRKİYE DUBAİ UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Dubai uçuşlarının ne zaman başlayacağı, bölgedeki gerilim ve tehlikenin sona ermesiyle gerçekleşecek.