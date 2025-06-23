Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Dubai uçuşları iptal mi? Hava yolu şirketi açıkladı

Türkiye Dubai uçuşları iptal mi? Hava yolu şirketi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Dubai uçuşları iptal mi? Hava yolu şirketi açıkladı
Türkiye, Dubai, Uçuşlar, İptal, THY, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne saldırmasının ardından Körfez ülkelerinde hareketlilik yaşandı. Özellikle Dubai'ye uçuşu olanlar Türkiye Dubai uçuşları iptal mi sorgulaması yapıyor.

ABD'nin nükleer programına yönelik yaptığı saldırıyı cevapsız bırakmayan İran, Katar'daki ABD üssüne saldırdı. Bölgedeki jeopolitik gerilim sonrası Türkiye Dubai uçuşları iptal mi, iptal uçuşları sorgulama ekranı merak ediliyor. 

TÜRKİYE DUBAİ UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları, 23 Haziran 2025 tarihinde Dubai’ye planlanan uçuşlarını iptal ettiğini resmi olarak duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dubai’nin yanı sıra Bahreyn, Dammam, Doha, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin de iptal edildiği belirtildi. 

Türkiye dışında, Fransa, İngiltere ve diğer bazı ülkelerde Körfez ülkelerine uçuşların durdurulduğu bildirildi. Önemli finans ve turistik merkez olan Dubai'deki uçuşların iptal edilmesi gündeme geldi. 

Türkiye Dubai uçuşları iptal mi? Hava yolu şirketi açıkladı - 1. Resim

THY KÖRFEZ ÜLKELERİ İPTAL UÇUŞ SEFERLERİ

THY, 23 Haziran 2025 tarihinde Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat’a planlanan uçuşlarını iptal etti. 

TÜRKİYE DUBAİ UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Dubai uçuşlarının ne zaman başlayacağı, bölgedeki gerilim ve tehlikenin sona ermesiyle gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Orta Doğu havacılığı alarma geçti! Uçaklar İstanbul ve Ankara’ya acil iniş yapıyorFransa'da 145 iğneli kadına saldırı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY iptal seferler nasıl sorgulanır? THY iptal olan uçuşlar son dakika - HaberlerTHY iptal seferler nasıl sorgulanır? THY iptal olan uçuşlar son dakikaTürkiye'de ABD üssü nerede, kaç tane var? Türkiye'deki Amerikan üsleri haritası - HaberlerTürkiye'de ABD üssü nerede, kaç tane var? Türkiye'deki Amerikan üsleri haritasıKörfez ülkeleri hangileri? Basra Körfezi kıyısındaki ülkelerin haritadaki yerleri - HaberlerKörfez ülkeleri hangileri? Basra Körfezi kıyısındaki ülkelerin haritadaki yerleriİran Katar arası kaç km? Doha'nın konumu - Haberlerİran Katar arası kaç km? Doha'nın konumuAile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri - HaberlerAile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleriAile Saadeti senaristi kim? Burak Aksak dizi ve filmleri - HaberlerAile Saadeti senaristi kim? Burak Aksak dizi ve filmleri
Sonraki Haber Yükleniyor...