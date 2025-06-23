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Türk hava sahası temiz! "ABD'nin İran'a saldırılarında rolümüz yok"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk hava sahası temiz! &quot;ABD&#039;nin İran&#039;a saldırılarında rolümüz yok&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren ABD bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına ilişkin iddiaları yalanladı.

22 Haziran'da ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı B-2 Spirit tipi bombardıman uçakları, gece saatlerinde İran hava sahasında sessizce ilerleyerek Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri hedef aldı. 

2,1 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken B-2'ler, radar sistemlerinden neredeyse tamamen kaçabilen özel tasarımı sayesinde “görünmez katil” olarak tanınıyor. Trump, Fordo tesisinin artık "tam anlamıyla işlevsiz" olduğunu dile getirdi.

Türk hava sahası temiz!

DMM'den yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda Türk hava sahası hiçbir şekilde ihlal edilmediği gibi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarında da Türk hava sahasının kesinlikle kullanılmadığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ YOK"

Amerika'dan kalkıp, Cebelitarık Boğazı tarafından giriş yapıp, Akdeniz'in güneyinden İsrail'e ulaşan bombardıman uçaklarının, Irak üzerinden giriş yaparak İran'ı vurduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bombardıman uçakları, yaptıkları taarruz sonrası aynı güzergahı tersinden takip etmiş, dönüşte Akdeniz üzerinde de (Girit'in güneyinde) yakıt ikmali yaparak Amerika'ya dönmüştür. Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu barış ve istikrarını ısrarla savunmaya devam etmekte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu amaçla diplomasiyi ayakta tutmak için alınan inisiyatiflere öncülük etmektedir. Bunun aksi yönünde dile getirilen her türlü iddia dezenformasyon ürünüdür."

Türk hava sahası temiz!

Kaynak: Anadolu Ajansı

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