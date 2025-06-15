İran'ın radar beyni vuruldu! Komuta üssü yok oldu

İsrail, İran’ın hava savunma sistemlerinin kalbi olarak bilinen Şiraz Elektronik Sanayii’ni hedef aldı. Ülkenin radar, erken uyarı ve izleme sistemlerinin neredeyse tamamını üreten bu stratejik tesisin tam isabetle vurularak imha edildiği bildirildi.

İran ve İsrail arasında yaşanılanlar savaş eşiğini aştı. İsrail, İran’ın radar altyapısının merkezi sayılan Şiraz Elektronik Sanayii tesisini hedef aldı. İsrail medyası, radar sistemlerinin neredeyse tamamını üreten bu tesisin imha edildiğini duyurdu.

RADAR TESİSİNDEN GERİDE KÜL KALDI

Şiraz Elektronik Sanayii, İran’ın askeri hava savunmasında kritik rol oynayan radar ve elektronik sistemlerin üretildiği merkezdi. İsrail kaynakları, saldırının “nükleer silah projesiyle ilgili altyapıya” karşı düzenlendiğini savundu.

TAHRAN'DA GECE YARISI PATLAMALAR

Başkent Tahran’da art arda büyük patlamalar meydana geldi. Al Jazeera muhabirine göre, hava savunma sistemleri devreye girerken gökyüzü aydınlandı. İran hükümeti, metro istasyonları ve camilerin bu geceden itibaren bomba sığınağı olarak kullanılacağını duyurdu.

İRAN'DAN FÜZE YAĞMURU: 10 ÖLÜ, İSRAİL'DE KAOS

İran, Şiraz ve Şahran’daki saldırılara cevap olarak Hayfa, Tel Aviv, Bat Yam ve Tamra dahil olmak üzere çok sayıda noktaya balistik füze saldırısı düzenledi. Sağlık kaynaklarına göre en az 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Bat Yam'da konut binaları yıkıldı, Tamra’da bir eve füze isabet etti.

GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN MESAJ TRAFİĞİ

İran, bölgedeki diplomatik kanalları da devreye soktu. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, İran’ın kendilerinden İsrail’e “bazı mesajlar iletmelerini” istediğini açıkladı.