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İspanya'da dehşet görüntüler! Boğa koşularında 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İspanya&#039;da dehşet görüntüler! Boğa koşularında 8 kişi yaralandı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya'daki San Fermin festivali kutlamasında gerçekleştirilen boğa koşularında dehşet verici anlar yaşandı. Bir boğanın etkinliğe katılanlara saldırması sonucunda 8 kişi yaralandı.

İspanya'nın Pamplona şehrinde gerçekleştirilen San Fermin festivali kutlamalarında düzenlenen boğa koşusu sırasında boğalardan biri etkinliğe katılanlara saldırdı. Festivalin ikinci gününde yaşanan olayda 8 kişi yaralandı.

İspanya'da dehşet görüntüler! Boğa koşularında 8 kişi yaralandı - 1. Resim

Pamplona'da her yıl düzenlenen boğa koşularında hayvanlar önce sokaklara salınıyor ve yaklaşık 4 bin kişi 3 dakika süren etkinlikte 850 metre boyunca boğalarla birlikte güreşin yapılacağı arenaya doğru koşuyor.

İspanya'da dehşet görüntüler! Boğa koşularında 8 kişi yaralandı - 2. Resim

San Fermin festivali kapsamında sabah saatlerinde boğa koşuları ve öğle saatlerinde boğa güreşleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca etkinlik kapsamında her saat başı şarkı söylenen, dans edilen kutlamalar ve dini törenler de düzenleniyor.

İspanya'da dehşet görüntüler! Boğa koşularında 8 kişi yaralandı - 3. Resim

Her yıl düzenlenen boğa koşularında 1911 yılından bu yana 16 kişi hayatını kaybetmiş, kayda geçen son ölüm ise 2009 yılında gerçekleşmişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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