İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulunan İngiliz çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı

16 Aralık 2023 00:47 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:56

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiliz Alex Batty, 2017'nin eylül ayında dedesi ve annesiyle İspanya'nın güneyindeki Marbella'ya tatile gitti. O dönem 11 yaşında olan Batty kayboldu. Çocuğun son olarak Ekim 2017'de Malaga'da görüldüğü yönünde ihbarlar geldi. Ancak izine bir türlü ulaşılamadı.

ÇOCUK KAYBOLDU, GENÇ BULUNDU!

O tarihten bu yana kayıp olan Batty, 6 yıl sonra ortaya çıktı. Artık bir genç olan Alex Batty, Fransa'nın Revel bölgesi yakınlarında kurye tarafından çarşamba günü sabah erken saatlerde yol kenarında yürürken görüldü. Kurye Fabien Accidini, yardım teklif etti. Batty başta kendisini farklı şekilde tanıtsa da daha sonra bütün başından geçenleri anlattı. 4 gündür geceleri yürüyüp gündüzleri dinlendiğini ve İngiliz misyonunun bulunduğu bir şehre ulaşmaya çalıştığını söyledi. Yanında sadece el feneri, sırt çantası, 100 avro ve kaykay olan Alex Batty, kuryenin telefonundan anneannesine Susan Caruana'ya Facebook üzerinden "Merhaba anneanne, benim Alex. Fransa Toulouse'tayım. Umarım mesajımı görürsün. Seni seviyorum ve eve dönmek istiyorum" mesajı attı. Bu durum sonrası taşlar yerine oturdu.

HER ŞEY YALANMIŞ...

İngiliz The Sun gazetesine konuşan anneanne Caruana, dede ve annesinin okula yollamak istemediği Batty'ye alternatif bir yaşam oluşturmak için farklı maceralara atıldığını iddia etti. Fransız yetkililer de anne Melanie Batty'nin şu anda gezici bir toplulukla Pirene Dağları'nın yerleşimden uzak noktasında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Yetkililer, anne ve dedenin bir süre 10 kişilik grup halinde medeniyetten uzak bölgelerde alternatif komün hayatı yaşadığını aktardı. Grubun hayatını Finlandiya'da sürdürme kararı üzerine Batty'nin "İngiltere'deki evine dönmek arzusuyla" kaçtığı belirtildi.

Dede David'in ise yine böyle bir toplulukla yaşarken 6 ay önce öldüğü tahmin ediliyor. Manchester polisi de Batty'nin anneannesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini ve birkaç gün içinde İngiltere'ye geleceğini duyurdu.