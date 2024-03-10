İsrail, Gazze’yi ikiye böldü! Netanyahu, kalıcı işgalin yolunu yapıyor!

Gazze’yi parça parça işgal etmek isteyen İsrail ordusu, bölgenin kuzeyi ile güneyini üç şeritli yolla birbirinden ayırdı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütün dünyanın tepkisine rağmen Gazze’yi işgal etme planını hayata geçirmeye çalışıyor. Uydudan çekilen fotoğraflar, İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yolu haftalardır süren çalışmanın ardından tamamladığını ortaya koydu. “Netzarim Koridoru” adı verilen yol, Gazze-İsrail sınır bölgesinden başlıyor ve Gazze’nin kuzeyi ile güneyini ayırıyor. İsrail ordusu, yolu “bölgede operasyonel bir dayanak noktası oluşturmak” ve “kuvvetlerin yanı sıra lojistik ekipmanların geçişine” izin vermek için yapıldığını iddia etti.

“EN AZ 1 YIL KULLANILACAK”

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Çikli, yeni yolun İsrail ordusunun Gazze Şehri’nin kuzeyine ve Gazze Şeridi’nin orta bölgesine güneyden saldırılar düzenlemesini “kolaylaştıracağını” söyledi. Çikli’nin “en az bir yıl boyunca kullanılacak” dediği Netzarim Koridoru üç şeritli olarak hazırlandı. Ağır tanklar ve zırhlı araçlar bir şeridi kullanırken, ikinci şerit daha hafif araçlara tahsis edilecek, üçüncü şerit ise daha hızlı hareket edilmesi gerektiğinde kullanılacak. Çikli, Gazze sınırına yakın bir İsrail kibutzu olan Be’eri’den Akdeniz’e yeni yol sayesinde yedi dakikada gidilebileceğini belirtti.

PEŞ PEŞE İTİRAFLAR

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Jacob Nagel “Yol, İsrail’in Gazze’ye girip çıkmasına yardımcı olacak. Çünkü İsrail, Gazze’de tam bir savunma ve güvenlik sorumluluğuna sahip olacak” dedi. Bir diğer emekli general Yaakov Amidor da “Yolun başlıca amacı bölgenin lojistik ve askerî kontrolünü sağlamak” ifadesini kullandı. ABD’deki Orta Doğu Enstitüsünden Khaled Elgindy yolun, uzun vadeli bir proje olduğu belirtirken “İsrail ordusu Gazze’de ucu açık bir şekilde kalacak gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Elgindy “İsrail, Gazze’yi ikiye bölerek sadece Gazze’ye ne girip çıktığını değil; Gazze’deki dolaşımı da kontrol edecek” dedi.

PENTAGON: 60 GÜNDE TAMAMLANIR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Gazze sahiline insani yardımları ulaştırmak için kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, limanın kurulumu için 1.000’den fazla ABD kuvvetine ihtiyaç olduğunu belirterek “Virginia eyaletindeki 7 ulaştırma tugayından askerler görevlendirildi. Ancak ABD askeri Gazze’de sahaya inmeyecek” dedi. Gazeteciler, limanın inşası sonrası Gazze’ye günlük 2 milyon öğün yardım sağlanacağını söyleyen Ryder’a “Hâlihazırda açlıkla mücadele eden Gazze’nin günlük 6,6 milyon öğün yiyeceğe ihtiyacı var. 60 gün daha beklemek yerine niye Gazze’deki mevcut limanlar kullanılmıyor” diye sordu. Pentagon Sözcüsü Ryder “Acil yardım ihtiyacı için havadan indirme ile şu an yapabileceğimiz bu” diye cevap verdi.

ABDULLAH AĞAR: LİMAN, YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI

BM’nin Gazze’de yapılacak yardımlar konusunda kara yoluna odaklanılmasını istemesine rağmen ABD Başkanı Joe Biden’ın, acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat verdiğini açıklaması tartışma konusu oldu. ABD’nin liman adımını gazetemize değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Abdullah Ağar, ABD’nin kendi hassasiyetleri, menfaatleri ve hesapları üzerinden bir denge kurmaya çalıştığına dikkat çekti. İnsani yardımlar için kullanılan Filistin’in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı’na işaret eden Ağar “ABD, Gazze’de ahlaki üstünlüğünü kaybetti ve siyasi çözüm üretemedi. Gazze’de yapılanlarla insanlığa dair çok büyük bir darbe aldı. İsrail’e kayıtsız şartsız askerî operasyonlarla destek verirken ortaya çıkan faciayı da dengeleyecek bir kamu diplomasisi yürütmeye çalışıyor. Gazze’ye yardım nereden geliyor, Refah Sınır Kapısı’ndan. Bu liman konusunu Refah Sınır Kapısı’na da yapılacak operasyona dair bir ön hazırlık olarak değerlendiriyorum. Orada büyük bir yıkım oluşacak, artık insanlar açlıktan, kıtlıktan ve hastalıktan ölecek. Hem dövüyor hem de ‘Bak ben sana yardım ediyorum’ diyor. ABD, hem aç bırakan o hem doyuran konumuna geliyor. Siyonizme kayıtsız şartsız destek verirken, silahı, parası, askerî aklı ve stratejik gücüyle bir yandan da İslam dünyasının gözünü boyayacak şekilde yardımlar yapacak. Hem kavga ettiriyor hem de hakemlik yapıyor” diye konuştu.