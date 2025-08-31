İsrail gerçekten Ebu Ubeyde’yi vurdu mu? Netanyahu itiraf etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin hedef alındığı bir operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ancak saldırının sonuçlarına dair kesin bir bilgi olmadığını itiraf eti.

Netanyahu, "Şabak ve ordu tarafından ortak yürütülen operasyonda Ebu Ubeyde'yi hedef aldık. Nihai sonuçları henüz bilmiyoruz. Umarım öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Soykırımcı Başbakan ayrıca İsrail kabinesinin, askeri yollarla rehineleri kurtarma kararı aldığını da duyurdu.

"Ordu, kabinenin Hamas’ı yenme ve tüm rehineleri kurtarma kararını uygulamaya başladı" diyen bebek katili Netanyahu, operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.

AL ARABİYA NAAŞI TEŞHİS EDİLDİ DEDİ

İsrail’in hedef aldığı Hamas’ın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldüğü olduğu iddiası güçleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya televizyonu, Ebu Ubeyde’nin naaşının teşhis edildiğini ve ölümünün doğrulandığını öne sürdü.

Al Arabiya ve Al Hadath televizyonlarına konuşan Filistinli bir kaynak, Gazze Şehri’nde hedef alınan bir dairede bulunan herkesin hayatını kaybettiğini ve Ebu Ubeyde’nin ailesi ile Kassam Tugayları liderlerinin cesedi incelediğini belirtti. Kaynak, "şehadetin" bu inceleme sonrası doğrulandığını iddia etti.

İSRAİL: HEDEF GAZZE'NİN KUZEYİNDEYDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze Şehri'nin kuzeyinde Hamas’a ait merkezi bir unsura hava saldırısı düzenledik" demişti.

İsrail medyası bu unsurun Ebu Ubeyde olduğunu yazmış ve operasyonun “%95 başarıyla” tamamlandığını öne sürmüştü.

DİRENİŞİN SEMBOL İSMİ: EBU UBEYDE

Kızıl keffiyesi ve karizmatik konuşmalarıyla tanınan Ebu Ubeyde, Filistin direnişinin en bilinen figürlerinden biri haline gelmişti. Gerçek kimliği bugüne dek açıklanmayan Ebu Ubeyde, yalnızca yüzünü gizlediği videolarla kamuoyunun karşısına çıkıyordu.

Ebu Ubeyde, Hamas’ın 2006’da Gilad Şalit’in esir alındığı saldırının duyurusuyla adını duyurmuş, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası yeniden ön plana çıkmıştı. İsrail’in daha önceki 2008, 2012 ve 2014 saldırılarından da sağ kurtulduğu biliniyordu.

'ASKERLERİN YERİNİ BİNLERCE DİRENİŞÇİ ALIR' DEMİŞTİ

Ebu Ubeyde, son askeri bildirisinde "Bir liderin yerine başka bir lider, bir askerin yerine on asker, bir şehidin yerine binlerce direnişçi gelir. Bu topraklar zeytin ağaçları gibi mücahid üretir" ifadelerini kullanmıştı.