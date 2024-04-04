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Haberler > Dünya > İsrail, İran Konsolosluğuna saldırısının ardından askerlerin ev izinlerini iptal etti

İsrail, İran Konsolosluğuna saldırısının ardından askerlerin ev izinlerini iptal etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, İran Konsolosluğuna saldırısının ardından askerlerin ev izinlerini iptal etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından tüm askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin ev izninin iptal edildiği ve bu kararın yeni bir değerlendirme çerçevesinde alındığı bildirildi.

YEDEK ASKERLER DE GÖREVE ÇAĞRILDI

Tüm savaş birliklerinin ev izinlerinin durdurulduğuna yer verilen açıklamada, "Ordu savaşta ve gerekli durumlarda güçlerin konuşlandırılması konusu gözden geçiriliyor." denildi. İsrail ordusu dün de "hava savunmasını güçlendirmek" için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

İsrail, İran Konsolosluğuna saldırısının ardından askerlerin ev izinlerini iptal etti - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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