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Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail&#039;in Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

 

“İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir.” denilen açıklamada, söz konusu saldırının tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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