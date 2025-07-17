İsrail kabinesinde yeni çatlak! Bakan Yoav Ben-Tzur istifa etti!

Soykırımcı İsrail Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararıyla birlikte, partisi Shas’ın Netanyahu hükümetinden tamamen çekilmiş olduğu belirtildi.

İsrail Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur, 17 Temmuz’da görevinden istifa etti. Bakanlığın antetli kağıdıyla yayımlanan istifa mektubunda, "Şimdi Çalışma Bakanı olarak görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Ben-Tzur, istifasını sunduğu mektubunda, hükümetin bazı kararlarına işaret ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.

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KOALİSYON AZINLIĞA DÜŞTÜ

Şas’ın kararıyla birlikte, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki hükümet Meclis’te azınlık konumuna geriledi. 120 sandalyeli Meclis’te artık sadece 50 milletvekilinin desteğine sahip olan koalisyonun yasa çıkarma kabiliyeti ciddi biçimde zayıfladı.

Ben-Tzur, görev süresi boyunca iş gücü entegrasyonu, asker hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Rehinelerin serbest bırakılması için farklı pozisyonlarda çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

MİLLETVEKİLİ BATZALEL DE MECLİS'TEN AYRILDI

Şas milletvekili Avraham Batzalel de istifa ettiğini açıklayarak, görevini Knesset Sağlık Komisyonu'nda başarılı çalışmalara imza atan Yehonatan Mishriki'ye devretti.

Batzalel, "Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, ancak bu süreçte Tevrat yoluna bağlı kalacağız" dedi.

NETANYAHU'NUN KOALİSYONU ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde Netanyahu koalisyonunun sandalye sayısı 50’ye düştü. Hükümet artık yasaları geçirmek veya stratejik kararlar almak için yeterli çoğunluğa sahip değil.

Ancak Şas, şu aşamada hükümetin düşürülmesini desteklemeyeceğini belirterek “bekle-gör” politikasını benimsedi. Bu durum, Netanyahu’ya zaman kazandırsa da siyasi istikrarı tehdit ediyor.

Seçim Çağrısı!

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, video mesajında Netanyahu hükümetinin artık meşru olmadığını söyleyerek erken seçim çağrısı yaptı:

"Bu hükümet asker gönderemez, barış yapamaz, karar veremez. Şimdi seçimlerin vaktidir."

NE OLMUŞTU?

Krizin arkasında, Haredi (ultra-Ortodoks) Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasına yönelik yasa tasarısı yer alıyor. Yüksek Mahkeme’nin 2024 kararına göre, bu muafiyetin yasal dayanağı bulunmuyor. Netanyahu, 80 bin Haredi erkeği askere çağırmaya hazırlanıyordu.

Ancak Şas ve diğer Haredi partiler bu plana karşı çıkarak Meclis oylamalarını boykot etti. Bu gelişmeler sonucunda Şas’ın çekilmesiyle hükümet, azınlık yönetimine düştü.