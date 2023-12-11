İsrail Lübnan'ı süre verip uyardı: Hizbullah çekilmezse kara operasyonu başlayacak!

11 Aralık 2023 00:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 00:28

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ordu radyosuna göre Gallant, hafta başında Lübnan sınırında yer alan belde ve yerleşim birimlerinin temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede Gallant, "Birleşmiş Milletlerin (BM) 1701 numaralı kararı uyarınca, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin ötesine taşıyacak uluslararası bir siyasi düzenleme yoluyla bölge halkının güvenliğini yeniden tesis edeceğiz." dedi.

LÜBNAN'A 48 SAAT SÜRE VERDİ

Askeri harekât seçeneğini göz ardı etmeyen Gallant, "Düzenleme başarısız olursa, İsrail, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için askeri anlamda harekete geçecek." demişti.

O konuşmanın ardından İsrail'in bugün Lübnan'a Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi için 48 saat süre verdiği aksi takdirde kara operasyonuna başlayacağı iddia edildi.

80 BİN İSRAİLLİYE GÜVENLİK SÖZÜ

İsrail ya da Lübnan'dan konuyla ilgili, resmi bir açıklama henüz yapılmasa da Gallant'ın, Lübnan sınırına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta ikamet eden ve Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmaları nedeniyle yerinden edilen 80 bin İsraillinin bölgede güvenlik sağlanana kadar geri gönderilmeyeceği vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

LÜBNAN-İSRAİL SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 90 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Litani Nehri'nin İsrail sınırına uzaklığı yer yer 30 kilometreyi buluyor.