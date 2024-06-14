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İsrail Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Lübnan&#039;ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'de başlattığı katliam Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar giderek büyüyor. İsrail askerleri bugün orta çağ yöntemiyle Lübnan'daki ormanları ateşe vermişti. İsrail, Lübnan'a gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenledi.

NNA'nın haberine göre İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivilin yaralandığını ve yaralıların Sur kentindeki hastaneye sevk edildiklerini aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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