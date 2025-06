İsrail, Madleen gemisindeki Türk Aktivistlere hangi belgeyi imzalatıyor? Avukatları açıkladı!

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisindeki "Özgürlük Filosu" aktivistleriyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İsrail'in müdahalesiyle alıkonulan gemideki 12 aktivistten dördü, bu sabah İsrail'den sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Hukuki Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli'nin aktardığı bilgilere göre, İsrail tarafından sınır dışı edilen dört aktivist, "yasa dışı olarak ülkeye girdiklerini ve tüm haklarından feragat ettiklerini" kabul etmelerini dayatan bir belgeyi imzalayarak ülkeden ayrıldı.

Dişli, konuya ilişkin şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Madleen gemisindeki diğer 7 gönüllünün ve özel avukatıyla temsil edilen Al Jazeera muhabiri Fransa vatandaşı Ömer Faiad'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Avukat Dişli, Aktivistlerin, muvafakatnameyi imzalamamaları halinde Ramleh Cezaevi'nde 72 saate kadar tutulacaklarını belirtti:

"Entry into Israel Law (1952)’ye göre normatif standart bu. İstisnai durumlarda Nüfus ve Göç Mahkemesi kararıyla bu süre 96 saate uzatılabiliyor. İsrail’in ilgiyi üzerinden bir an evvel atmak için uzatmaya gideceğini öngörmüyoruz ama her şey mümkün."