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İsrail, Madleen gemisindeki Türk Aktivistlere hangi belgeyi imzalatıyor? Avukatları açıkladı!

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail, Madleen gemisindeki Türk Aktivistlere hangi belgeyi imzalatıyor? Avukatları açıkladı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen yelkenlisinde İsrail tarafından alıkonulan aktivistlere dayatılan belgenin içeriği netleşiyor. Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Hukuki Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, İsrail'in aktivistlere dayattığı belgenin "yasa dışı ülkeye giriş" ve "tüm haklarından feragat" gibi çarpıcı ifadeler içerdiğini açıkladı.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisindeki "Özgürlük Filosu" aktivistleriyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

İsrail'in müdahalesiyle alıkonulan gemideki 12 aktivistten dördü, bu sabah İsrail'den sınır dışı edilmişti.

AKTİVİSTER HANGİ BELGEYİ İMZALADI? AVUKATLAR CEVAP VERDİ 

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Hukuki Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli'nin aktardığı bilgilere göre, İsrail tarafından sınır dışı edilen dört aktivist, "yasa dışı olarak ülkeye girdiklerini ve tüm haklarından feragat ettiklerini" kabul etmelerini dayatan bir belgeyi imzalayarak ülkeden ayrıldı. 

Dişli, konuya ilişkin şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Deport edilen gönüllülerimiz deport edilmeleri için imzaladıkları muvafakat belgesine ya el yazılarıyla ihtirazi kayıt düşerek “İsrail hukukunun kendilerine uygulanamayacağını, Ashdod’a rızalarıyla değil İsrail askerleri tarafından gemilerine el koyulup zorla getirildiklerini” belirtip imzadılar ya da bunu şifahi olarak belirtip kayda aldırdılar."

DİĞER AKTİVİSTLER RAMLEH CEZAEVİ'NDE TUTULUYOR: SÜREÇ UZAYABİLİR!

Madleen gemisindeki diğer 7 gönüllünün ve özel avukatıyla temsil edilen Al Jazeera muhabiri Fransa vatandaşı Ömer Faiad'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Avukat Dişli, Aktivistlerin, muvafakatnameyi imzalamamaları halinde Ramleh Cezaevi'nde 72 saate kadar tutulacaklarını belirtti:

"Entry into Israel Law (1952)’ye göre normatif standart bu. İstisnai durumlarda Nüfus ve Göç Mahkemesi kararıyla bu süre 96 saate uzatılabiliyor. İsrail’in ilgiyi üzerinden bir an evvel atmak için uzatmaya gideceğini öngörmüyoruz ama her şey mümkün."

Yaklaşık 24 saattir zorla tutulan aktivistler, şu anda Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir gözaltı merkezinden ayrılamadı.

TÜRKİYE TEMAS KURDU, BM HAREKETE GEÇTİ

Avukat Dişli, ayrıca aralarında Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da bulunduğu gönüllülerin sorgusu hakkında şu ifadeleri dile getirdi:

Madleen aktivistlerinin tavrı BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin derhal serbest bırakılmaları, İsrail’in gemiden el çekmesi ve gönüllülerin misyona devam etmelerinin engellenmemesi çağrısı ile uyumluydu.

NE OLMUŞTU?

 İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenlediği Madleen gemisindeki 12 aktivistten 4'ü bu sabah sınır dışı edildi. 4  aktivist İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlere "yasadışı olarak ülkeye girdiklerini ve tüm haklarından feragat ettiklerini" kabül etmeyi dayattığı belgeyi imzalayarak ülkeden ayrıldı.Diğer 8 aktivist sabah Göç Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Şuayb Ordu'nun da yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler
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