25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks mega yat Fethiye'de

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Haziran 2025 16:50 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 17:10 - Güncelleme:

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 4 katlı "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Lüks yatın içerisinde 25 mürettebatın görev yaptığı öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. 25 MÜRETTEBATI VAR Almanya'da 2017'de inşa edilen yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor. Akaryakıt ikmalinin ardından 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yat, limandan ayrılacak.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci