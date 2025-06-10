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25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks mega yat Fethiye'de

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 4 katlı "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Lüks yatın içerisinde 25 mürettebatın görev yaptığı öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks mega yat Fethiye'de - 1. Resim

25 MÜRETTEBATI VAR

Almanya'da 2017'de inşa edilen yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.

25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks mega yat Fethiye'de - 2. Resim

Akaryakıt ikmalinin ardından 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yat, limandan ayrılacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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