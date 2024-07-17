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İsrail Meclisi oylamaya gitti, 7 Ekim saldırısını araştırmayı reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Meclisi oylamaya gitti, 7 Ekim saldırısını araştırmayı reddetti
İsrail, Knesset, Benny Gantz, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını teklifini 51'e karşı 53 oyla reddetti. Reddin ardından Başbakan Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, sosyal medya üzerinden tartıştı.

İsrail Meclisi (Knesset), bugün 7 Ekim saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifini oyladı. Oylamada komisyon kurulması teklifi 51 evet oyuna karşı 53 hayır oyuyla reddedildi.

Teklifi sunan eski İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen, sonuca "Bunlar, sorumluluk almayı, hatalardan öğrenip ders almayı bilmiyorlar, dolayısıyla lider olmayı hak etmiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. Hacohen, "Başarısızlıkları incelemek ve düşmanlarımızın devam eden zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olmak için acil bir güvenlik ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İLE GANTZ ARASINDA TARTIŞMA

Araştırma komisyonu kurulması teklifinin reddedilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, sosyal medya üzerinden tartıştı.

Gantz, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kara savaşına girmekten korkuyordun, Han Yunus'a girmekte geciktin ve Refah kentine girmek konusunda da tereddüt ettin. Resmi Araştırma Komisyonu önünde tanıklıklar ve protokoller dinlendiğinde her şey ortaya çıkacak. Komisyonda Refah ve Han Yunus'a girmekte neden geciktin? Neden korktun, geciktin ve tereddüt yaşadın?

Ödediğimiz ve hala ödemeyi sürdürdüğümüz bedeller nelerdir? şeklinde sorular sorulacak. Başbakan, tarihimizin en büyük felaketinden ders çıkarmak ve İsrail devleti için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla resmi bir araştırma komisyonu kurulmasını ve protokollerin açıklanmasını bekliyorum."

Netanyahu ise sosyal medya hesabından "Benny Gantz'dan tekrar yalan haberler" şeklinde cevap verdi.

MUHALİF LİDERDEN PAYLAŞIM

Muhalif lider Yair Lapid ise teklifin reddedilmesine ilişkin yine sosyal medyada, "Onlar, araştırma komisyonu kurulmasından korkuyorlar. Çünkü, ülke tarihinin en kötü felaketine sebep olmalarından dolayı suçlular ve bunu biliyorlar" paylaşımında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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