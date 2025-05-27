İsrail medyası yazdı: Tahran’ın umudu Ankara!

İran’ın son dönemde Türkiye ile art arda kurduğu temaslar, İsrail basınında geniş yankı buldu. The Jerusalem Post’un dikkat çeken analizinde, İran’ın Türkiye’ye yakınlaşma çabaları "Tahran’ın bölgesel krizde en büyük umudu Ankara" ifadesiyle öne çıkarıldı. Gazete, İran’ın artan baskılar ve nükleer müzakere belirsizliğinde yalnız kalmamak için Türkiye gibi güçlü bir aktörden destek aradığını yazdı.

İsrail’in önde gelen yayın organlarından The Jerusalem Post, İran’ın son dönemde Türkiye, Pakistan ve Irak ile geliştirdiği diplomatik temaslara dikkat çekti.

Haberde, İran’ın özellikle Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı ileri sürüldü. Gazete, "İran komşularıyla yakınlaşmaya çalışıyor: Türkiye, Pakistan, Irak" başlığıyla verdiği analizde, bu ülkelerin İran için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"The Jerusalem Post" haberinde, "Bu İran için önemli çünkü gerilimin artması halinde Türkiye, Irak ve Pakistan gibi ülkelerin desteğini almak isteyecektir" ifadesine yer verdi.

"TAHRAN'IN UMUDU ANKARA MI?"

İsrail basını, İran’ın özellikle Türkiye ile ilişkilerine dikkat çekerken Türkiye’nin bölgesel etkisine vurgu yaptı. İran’ın, artan uluslararası baskılar karşısında Türkiye gibi güçlü ve etkili bir ülkenin desteğini almaya çalıştığı ifade edildi. Ankara ile Tahran arasında artan temaslara yer veren analizde, İran’ın Türkiye’ye yönelişine özel parantez açıldı.

Haberde, İran’ın Türkiye’yi "bölgede istikrar sağlayabilecek bir ortak" olarak gördüğü aktarılırken, bu durumun Tel Aviv’de endişeyle karşılandığı belirtildi.

İran’ın Türkiye Büyükelçisi Mohammad-Hassan Habibzadeh’in, Ankara’da Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ile bir araya geldiği de aktarıldı. IRNA’ya göre İranlı diplomat, "Tahran'ın bölgede terörizmi ortadan kaldıracak ve komşu ülkeler arasında güvenliği güçlendirecek her türlü süreci desteklediğini" söyledi.

Habibzadeh, iki ülke arasında barış ve istikrarı temel alan işbirliğinin görüşüldüğünü kaydetti.

NÜKLEER GÖLGESİNDE BÖLGESEL TEMASLAR

İran, ABD ile nükleer programı konusunda görüşmeleri sürdürürken eş zamanlı olarak bölgesel müttefiklik zeminlerini de güçlendirmeye odaklanıyor.

Haberde geçtiğimiz yıl İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin New York kentinde görüştüğü hatırlatıldı.

IRNA, İran-Pakistan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Fada Hüseyin Maleki’nin açıklamalarına yer verdi. Maleki, "İki ülkenin son yıllarda bölgede barış ve istikrarı teşvik etmek için tutarlı çabalar sarf ettiğini" söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 25-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan’ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

IRAK İLE DEMİRYOLU PROJESİ MASADA

İran Yol ve Kentsel Gelişim Bakanı Farzaneh Sadeq, Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hazem Razi Al-Hafazi ile bir araya geldi. IRNA, görüşmede Shalamcheh-Basra demiryolu hattı ve Erbain ziyaretlerinin kolaylaştırılması konularının ele alındığını bildirdi.

NETANYAHU VE TRUMP'IN ARASI AÇILDI!

The Jerusalem Post ayrıca Trump’ın Netanyahu’ya “İranlılarla diplomatik bir çözüm istiyorum. İyi bir anlaşmaya varabileceğime inanıyorum” dediğini ve ardından her iki tarafın da çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşma istediğini vurguladığına değindi.

Trump, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde ‘gerçek bir ilerleme’ kaydettiklerini söylemişti.