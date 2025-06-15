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İsrail, Tahran'daki Irak Büyükelçiliği yakınını hedef aldı

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail-İran hattındaki askeri gerilim, diplomatik dokunulmazlığı da hiçe sayan bir aşamaya ulaştı. Tahran’da bulunan Irak Büyükelçiliği’nin hemen yakınında gerçekleşen şiddetli patlama, bölgeyi alarma geçirirken, saldırının arkasında İsrail’in olduğu orta çıktı.

İran’ın başkenti Tahran, Siyonist İsrail’in düzenlediği ağır saldırılarla sarsıldı. Şehrin merkezinde yer alan Vali-i Asr Meydanı yakınlarında art arda patlamalar meydana gelirken, gökyüzüne yükselen yoğun duman sütunları başkenti alarma geçirdi. 

Öte yandan Tahran’da bulunan Irak Büyükelçiliği’nin hemen yakınında şiddetli patlama duyuldu.

aldırının ardından gökyüzünü duman sütunları kaplarken, en az 10 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı, saldırının sivil bir konut binasını hedef aldığını ve ölenlerin tamamının çocuk olduğunu duyurdu. Yerel saatle 14.59’dan itibaren patlamaların sesi şehir genelinde duyulurken, çok sayıda bölgeden alevler yükseldi.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI MOSSAD SALDIRISINA UĞRADI

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının, İsrail istihbarat servisi Mossad’a ait FPV (First Person View) tipi saldırı dronlarıyla vurulduğu iddia edildi. 

İsrail, Tahran'daki Irak Büyükelçiliği yakınını hedef aldı - 1. Resim

IRAK'TAN TEPKİ: BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE RESMİ ŞİKAYET

Saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bazeşkian ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail’in hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne resmî şikayette bulunacaklarını açıkladı. 

MISIR'DAKİ IRAKLILAR KARA YOLUYLA ÜLKELERİNE TAŞINIYOR

Mısır'daki Irak Büyükelçiliği: Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile koordinasyon halinde, Mısır'daki Iraklıların ülkelerine geri dönmeleri için çalışıyoruz. Bu sayede, bu ülkelerden girişlerini kolaylaştırıp, kara yoluyla Irak'a geri dönmelerini sağlıyoruz.

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Kaynak: Dış Haberler
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