İsrail, Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu cezaevi koşullarıyla tehdit etti!

Barselona limanından yola çıkan Küresel Sumud Filosu Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere denize açıldı.

İnsani yardım girişiminden rahatsız olan Tel Aviv yönetimi, Gazze filosunu hedef alacak "acımasız" bir gözaltı senaryosunu devreye sokmakla tehdit etti.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu filodaki Greta Thunberg ve diğer katılımcıların, İsrail tarafından “terörist düzeyinde” cezaevi koşullarında tutulması planlanıyor.

EN BÜYÜK İNSANİ DAYANIŞMA HAREKETİ

Yaklaşık 20 gemiden oluşan filoda, 44 ülkeden yüzlerce aktivist yer alıyor. Greta Thunberg’e, Game of Thrones dizisinin oyuncusu Liam Cunningham, Amerikalı aktris Susan Sarandon ve Barselona’nın eski belediye başkanı Ada Colauve İspanyol aktör Eduardo Fernandez gibi tanınmış isimler de eşlik ediyor.

"Titanik", "Mumya", "İrlandalı" gibi tanınmış filmlerde ve "Taht Oyunları" dizisinde rol alan ünlü aktör Cunningham, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Gazze’de ölen küçük bir kız çocuğunun cenazesi için kendi şarkısını yazdığı videoyu izlettikten sonra, “Çocukların kendi cenazelerini planladığı bir dünyaya nasıl geldik?” sözleriyle dikkat çekti.

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak yaklaşık 20 tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosu'nda, aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor.

"BU BİR İNSANİ YARDIM"

Avrupa Birliği'nin (AB) korkak, bazı ülkelerin de ikiyüzlü olduğuna işaret eden Cunningham, "Bazı ülkeler çıkıp 'Filistinlileri öldürmek için silah dağıtmak korkunç değil mi' diyor. Tanımadığım, garip bir dünyaya gelmiş gibiyim. Bu siyasetçilerin korkaklığı midemi bulandırıyor." ifadesini kullandı.

Cunningham, Gazze'ye yola çıkan filonun "beklenenden" oldukça büyük olduğunu belirterek, filonun yolculuğuna hep beraber şahit olunacağını aktardı.

Filo için farklı düşünenler olsa da bunun bir insani yardım olduğunu vurgulayan Cunningham, "Filo, Gazzelilerin ihtiyaç duyduğu sağlık, hijyen eşyaları ile bebek maması ve hatta çocuklar için protez uzuvlar taşıyor." şeklinde konuştu.

Filonun amacı yalnızca gıda, su ve tıbbi yardım ulaştırmak değil; aynı zamanda Gazze’ye uygulanan deniz ablukasını kırmak ve kalıcı bir insani yardım koridoru oluşturmak.

İSRAİL'DEN GÖZDAĞI: BİR DAHA DENEMEYE CESARET EDEMEYECEKLER

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakanlık Ofisi'nde yapılan acil güvenlik toplantısında, filoya katılan aktivistlerin Ktzi’ot ve Damon gibi yüksek güvenlikli cezaevlerinde, televizyon ve iletişim imkanları olmadan tutulmalarını önerdi. İsrail medyasına göre, Ben-Gvir şu ifadeleri kullandı:

“Ktzi’ot ve Damon’da birkaç hafta geçirdikten sonra geldiklerine pişman olacaklar. Bir daha deneme isteklerini ortadan kaldırmalıyız.”

Plan kapsamında ayrıca, filodaki tüm gemilere el konularak, İsrail deniz polis gücüne devredilmesi ve ablukanın daha da sertleştirilmesi hedefleniyor.

FİLİSTİN İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Thunberg, Barselona’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, filonun amacının "Gazze halkına acil insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yasadışı ablukasını kırmak" olduğunu belirtti. Aktivistler, 4 Eylül’de Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından da çok sayıda geminin yola çıkacağını duyurdu.

Organizatörler, eş zamanlı olarak 44 ülkede protesto ve dayanışma eylemleri düzenleyeceklerini açıkladı. Şu ana kadar 26.000'den fazla kişi, bu küresel kampanyaya katılım için kayıt yaptırdı.