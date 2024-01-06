İsrail ve ABD'nin planları farklı, Gazze’nin geleceğinde Gazzeliye yer yok

6 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 09:52

İsrail ordusunun Gazze’deki sivil katliamı devam ederken, saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin nasıl yönetileceği tartışılıyor. Seçimle iktidara gelen Hamas yok sayılırken Tel Aviv ve Washington yönetimleri farklı farklı planlar yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Gazze’yle ilgili bir soru üzerine “Batı Şeria ile Gazze’yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetime ihtiyaç var” dedi. Detaylı bilgi vermeyen Miller, bu konuda ayrıntıların ne olması gerektiğiyle ilgili soru üzerine “Bu konuda özel diplomatik tartışmaların yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı. Gazze’de seçimle iktidara gelen Hamas yönetiminin yerine kimin, hangi yöntemle geleceği konusuna ise değinmedi.

DÖRT KÖŞELİ PLAN!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, savaş sona erdikten sonra Gazze’nin gelecekte nasıl yönetileceğine dair planlarını açıkladı. Gallant’ın “dört köşeli” planına göre İsrail Gazze’nin genel güvenliğini elinde tutacak. İsrail’in saldırıları sebebiyle oluşan yıkımın ardından, bölgenin yeniden inşasını çok uluslu bir güç üstlenecek. Komşu Mısır da plan uyarınca bir rol oynayacak ancak bu rolün ayrıntısı verilmedi. Yayımlanan belgede bölgenin yönetiminden Filistinlilerin sorumlu olacağı belirtiliyor. Gallant “Gazze’de yaşayanlar Filistinliler, dolayısıyla İsrail Devleti’ne karşı herhangi bir düşmanca fiil ya da tehdit olmaması koşuluyla, Filistinli kurumlar yetkili olacak” dedi.

Gazze’nin geleceğinin ne olacağı konusundaki tartışmalar İsrail’de büyük görüş ayrılıklarına yol açtı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı üyeler, Gazzelilerin sürgüne gitmeye teşvik edilmesi ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Görüşmeler sırasında sık sık tartışmaların yaşandığı, küfürlerin de edildiği kavgaya müdahale eden Başbakan Netanyahu toplantıyı erken bitirdi.

BLINKEN İSTANBUL’A GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek üzere yeni bir tura çıktı. Dün akşam İstanbul’a gelen Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Blinken’ın ziyaret kapsamında, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Filistinli yetkililer ve İsrailli liderlerle görüşmesi bekleniyor.

GECE GÜNDÜZ BOMBA YAĞIYOR

İsrail ordusu karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze Şeridi’ne 91 gündür saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte 100’den fazla noktaya saldırı gerçekleştiren İsrail, 32 sivili daha katletti. 7 Ekim’den beri hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 22 bin 600’e yükseldi