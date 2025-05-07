İsrail vurmuştu! Hasar 500 milyon dolar

İsrail'in saldırdığı Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı'nda oluşan maddi hasar belirlendi. Havalimanı Müdürü Halid El Şeyf hasarın 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

İsrail'in Yemen'e başlattığı büyük çaplı saldırıda Sana Uluslararası Havalimanı da vurulmuştu. İsrail'in Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırının bilançosu netleşirken, Havalimanı Müdürü Halid El Şeyf açıklamalarda bulundu.

500 MİLYON DOLARLIK HASAR

Saldırının 500 milyon dolarlık hasara yol açtığını ifade eden El Şeyf, "İsrail, havalimanındaki terminalleri, tüm ekipman ve cihazları kullanılamaz hale getirdi." dedi.

Saldırıda bir deponun da tamamen yıkıldığını aktaran El Şeyf, ulusal hava yolu şirketi Yemenia Havayolları'nın 3 uçağını kaybettiğini de belirtti. Toplamda 6 uçağın imha edildiğini kaydeden El Şeyf, "Havalimanını geçici olarak yeniden açmak için alternatifler var. Operasyonları yeniden başlatmak için uzun zamana ihtiyacımız var" dedi.

Sana Uluslararası Havalimanı, 6 yıllık aradan sonra 2022'de uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Hava Kuvvetleri, Husilerin pazar günü Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na yönelik bombardımanına misilleme olarak dün Yemen'e büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı. Sana Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra başkentteki birkaç elektrik santrali ve Amran'da bir çimento fabrikası bombalanmıştı. Saldırıda havalimanının ana yolcu terminali ve tüm teknik alanların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.