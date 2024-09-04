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İsrail'de istifalar tansiyonu yükseltti: Sıradaki isim Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;de istifalar tansiyonu yükseltti: Sıradaki isim Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf oldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün Gazze'deki katliamın en büyük sorumlularından İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etmişti. Üst düzey istifalara bir yenisi daha eklendi ve İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanının görevini bıraktığı açıklandı.

7 Ekim'den bu yana on binlerce masum kişiyi öldüren ve soykırımlarına aralıksız devam eden İsrail'de milyonlar Netanyahu ve hükümetini protesto etmek için sokaklara çıkmış, ülke tarihindeki en büyük isyana tanıklık etmişti. İsrail bir yandan genel grevle mücadele ederken öte yandan peş peşe istifa haberleriyle sarsılıyor. 

Dün katliamın baş sorumlularından İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etmişti. Kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirten Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu.

Bugün ise İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.

DROR ASSARAF 35 YILDIR BU GÖREVDEYDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.

POLİS YETKİLİLERİ İSTİFA EDİYOR

Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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