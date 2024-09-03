Katliamın en büyük sorumlularındandı... İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 3 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme:

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İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. Kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirten Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu.