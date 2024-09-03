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Katliamın en büyük sorumlularındandı... İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

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Katliamın en büyük sorumlularındandı... İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

Dünya Haberleri

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. Kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirten Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu.

İsrail'de son 3 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tamir Yadai istifa kararı aldı.

Yadai, kararını 'kişisel' nedenlerden dolayı aldığını duyurdu.

İstifa kararını Savunma Bakanı Yoav Galant'ın onayladığı açıklandı.

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