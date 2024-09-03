Katliamın en büyük sorumlularındandı... İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. Kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiğini belirten Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu.
İsrail'de son 3 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tamir Yadai istifa kararı aldı.
Yadai, kararını 'kişisel' nedenlerden dolayı aldığını duyurdu.
İstifa kararını Savunma Bakanı Yoav Galant'ın onayladığı açıklandı.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Dünya