İsrail'de kazan kaynıyor! Eski Başbakan'dan Netanyahu'yu devirmek için 'sokağa çıkın' çağrısı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 5. ayda da devam ederken İsrail'de sokaklar karıştı. Ateşkes çağrılarına rağmen katliamlara devam eden Netanyahu hükümetini işaret eden eski Başbakan Ehud Barak, Yahudilere 'sokağa çıkın' diyerek gece-gündüz protesto çağrısında bulundu.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar aralıksız devam ederken Gazze'de çıkmaza giren Netanyahu hükümetine tepkiçiler çığ gibi büyüyor.

Kişisel hırsları için katliamlara devam ettiği ortaya çıkan Netanyahu, Refah'a kara operasyonu emri verirken eski başbakan Ehud Barak'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Hali hazırda esirlerin hala ülkeye getirilememesi, savaşın devam etmesi ve İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmesi nedeniyle protestolar devam ederken Barak, Netanyahu'nun iktidarına son vermek için İsraillilere "gece gündüz" protesto çağrısında bulundu.

"NETANYAHU ANLAYANA KADAR"

İsrail’de 1999-2001 yılları arasında başbakanlık koltuğuna oturan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini savunarak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Öte yandan Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler başkent Tel Aviv’de bir kez daha sokaklara döküldü.

Savunma Bakanlığı önünde toplanan grup esirlerin bırakılması için yeni bir anlaşma ve erken seçim çağrısında bulunurken, hükümetin de istifasını istedi.

Netanyahu aleyhine sloganlar atan göstericilere polis sert karşılık verdi. Yolu kapatmak isteyen protestocular tazyikli su ve atlı birliklerle durdurulmaya çalışırken polis copla müdahale etti.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede sırasında yaralananların olduğu öğrenilirken 21 kişi de gözaltına alındı.