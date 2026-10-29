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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler! Yahudiler ve Araplardan ortak hükümet çağrısı

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İsrail'in Tel Aviv kentinde yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası ve Yahudi-Arap ortak hükümeti kurulması talebiyle sokaklara çıktı. Barış, eşitlik ve toplumsal adalet sloganları atan göstericilere polis müdahale ederken bazı protestocuların yerde sürüklendiği görüldü. Netanyahu karşıtı gösterilerin Kudüs ve Hayfa'da da düzenlendiği bildirildi.

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İsrail'in Tel Aviv şehrinde yüzlerce kişi, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi talebi ile gösteri yaptı.

Tel Aviv'deki Mesila Parkı'nda bir araya gelen göstericiler, sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak şehir sokaklarında yürüdü. Göstericiler daha sonra oturma eylemi yaptı.

Göstericiler, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi taleplerini ifade etti. Göstericiler, "Arap, Yahudi, birlikte kazanacağız", "Bir kan ile diğer kan arasında fark yok" ve "Barış, eşitlik, toplumsal adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrailde Netanyahu karşıtı gösteriler! Yahudiler ve Araplardan ortak hükümet çağrısı
Başlık Resmiİsrailde Netanyahu karşıtı gösteriler! Yahudiler ve Araplardan ortak hükümet çağrısı

"HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK NEHİRDEN DENİZE"

Bazı pankartlarda ise "Herkes için özgürlük, nehirden denize" ve "Yahudi-Arap hükümetine evet" ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, göstericileri dağıtmak amacıyla müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin bazı göstericileri ittiği ve yerde sürüklediği görüldü.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, benzer gösteriler Kudüs'teki Paris Meydanı ile Hayfa'daki UNESCO Meydanı'nda da yapıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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