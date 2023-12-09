İsrail'den başarısız operasyon: Esir asker hayatını kaybetti

9 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 15:58

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında 241 kişi İsrail'den Gazze Şeridi'ne götürüldü. Tarih 24 Kasım'ı gösterdiğinde ise İsrail ile Hamas arasında ateşkes başladı. Ateşkes kapsamında, 80'i İsrailli 110 rehine ve 240 Filistinli tutuklu serbest kaldı. Ancak Hamas, İsrailli esir askerlerin serbest kalması için farklı anlaşmalar teklif etti.

İsrail'in ise askerlerini kurtarmak için yaptığı rehine kurtarma operasyonları sürüyor. 25 yaşındaki esir asker Sa’ar Baruch, İsrail'in kurtarmak istediğini esir askerlerinden biriydi, ancak Baruch başarısız bir operasyonun ardından hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze’de başarısızlıkla sonuçlanan rehine kurtarma operasyonunda öldüğü duyurulan İsrailli esir askerin ölümü ailesi tarafından doğrulandı.

İSRAİL, BAŞARISIZ OPERASYONU DOĞRULADI

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasıyla eş zamanlı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da "başarısız" kurtarma girişimine ilişkin video yayımlamıştı.

Videonun başında, İsrail güçlerinin başarısızlıkla sonuçlanan girişiminde, Sa’ar Baruch isimli İsrailli askerin öldüğü, onu kurtarmak için gelenlerin de öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

AMBULANSLA SIZMAYA ÇALIŞTILAR

İsrail güçlerinin, gece 02.30'da esir askerin olduğu yere, "uluslararası savaş hukukunu ihlal edecek şekilde ambulans kullanmak suretiyle sızma girişiminde bulunduğu", bunun farkına varılmasının ardından sızan güçlerle çatışmaya girildiği kaydedilmişti.

Videoda, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen kan izlerinin ve yine onlardan ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüsü ile Baruch'un cesedinin görüntüsüne yer verilmişti.