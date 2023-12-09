Hamas, İsrail'e hezimet yaşatmaya devam ediyor! İsrail eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un oğlunun ardından yeğeni de Gazze'de öldürüldü

9 Aralık 2023 11:09 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:48

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

İsrail-Hamas savaşı 7 Ekim'den bu yana sürüyor. İşgalci İsrail'in, Gazze'ye havadan ve karadan yaptığı saldırılar, sivil katliamlarından öteye gidemedi. Özellikle 27 Ekim'de başlayan kara harekatı ise İsrail adına tam bir hezimete dönüşüyor. Her gün ölen askerlerini açıklayan İsrail'in, gerçek rakamları söylemediği iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı GadiEisenkot'un oğlu Gal Eisenkot'un Gazze'de savaşta öldüğü kaydedilmişti.

Savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un yeğeni, oğlunun öldürülmesinden bir gün sonra Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldü. Eisenkot'un kız kardeşi Şaron Eisenkot Cohen'in oğlu Maor Meir Cohen'in öldüğü bildirildi.

İsrail'in yerel İbranice gazetesi Yom Yom, "İnanılmaz: Eisenkot ailesinde bir felaket daha" diyerek haberi okuyucularına duyurdu.

İsrail ordusundan Cohen'in ölümüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

OĞLU DA SAVAŞTA ÖLMÜŞTÜ

İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmüştü.

Kanal 13 televizyonunun haberinde Eisenkot'un oğlu Gal'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.