Yardım kuruluşlarından ateşkes çağrısı: Gazze’den daha kötüsünü görmedik

9 Aralık 2023 03:33 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 03:40

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail’in Gazze’de iki aydır sivilleri katletmesine dünyadan gelen tepkiler artmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından, BM kuruluşları ve ortaklarının da bulunduğu 27 yardım kuruluşu ortak bildiri yayınladı. Gazze’deki şartların “şahit oldukları arasında en kötüsü” olduğunu belirten yardım kuruluşları, insani çabaların “neredeyse imkânsız hâle geldiğini” belirtti. Yardım kuruluşları, çatışmaların bir an önce durdurulması için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

SORUN İSRAİL VE FİLİSTİN’İ AŞTI

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin temas grubu toplantıları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açıklamalarda bulundu. “Hedef ateşkes olmalı” diyen Bakan Fidan, “Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze hakkındaki tüm tartışmanın iki devletli yapı üzerinden gitmesini önemli bulduklarını hatırlatarak “Garantör ülke önerimiz, iki ülke formatı üzerinden gitmeli” diye konuştu.

İslam İşbirligi Teşkilatı (IIT) ve Arap Birliği Temas Grubu, Washington’da bir dizi temaslarda bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek grup, düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantılar düzenliyor.

FİLİSTİNLİ BAKANA YASAK

Bu arada ABD’nin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

Temas Grubu üyelerinin Four Seasons Oteli’nde düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin el-Maliki’ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

Bin Ferhan, “Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki’ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor” açıklamasında bulundu.

HAMASLI DEDİKLERİ DOKTOR, AKADEMİSYEN GAZETECİ ÇIKTI

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında onlarca erkeği iç çamaşırlarına kadar soyup gözaltına aldığı şoke edici görüntülerin detayları ortaya çıktı. Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, İsral askerlerinin Birleşmiş Milletler okuluna ağır silahlarla baskın yaptığını söyledi. İsrailli keskin nişancıların, okulun çevresine mevzilendiğini söyleyen Al Jazeera muhabiri “Filistinli erkeklerden binayı terk etmeleri istendi. Dışarı çıkanların gözleri bağlandı ve iç çamaşırlarına kadar soyuldu. Daha sonra dayak ve işkenceden geçirildi. En az 100 Filistinli erkek, askerî araçlara bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü” dedi.

İsrail askerlerinin ‘Hamaslı’ diye duyurarak tünellerin yerini öğrenmek için işkence yaptığı kişilerin arasında doktor, akademisyen, gazeteci ve yaşlıların bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric çıplak gözaltına tepki gösterdi. Dujarric “Görüntüler çok rahatsız edici. Herkes en temel insan onuru hakkına sahiptir. İnsanların maruz bırakıldığı muamele çok çok endişe verici” diye konuştu. Dünyada ses getiren gözaltı görüntülerini kınayan Hamas, İsrail’in 7 Ekim’de yaşadığı stratejik başarısızlığın intikamını almak için çıplak gözaltı hamlesinde bulunduğunu belirtti.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİ LİDERİNE TEPKİ

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İskoçya İşçi Partisinin gala yemeğine katılmak üzere Glasgow’a tren yolculuğunda vatandaşların Gazze tepkisiyle karşılaştı. Starmer’ın yaklaşan bir kişi “Ateşkes çağrısı yapmadan önce Filistin’de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? 7 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledildi. İnsanlığınız nerede? Demokrasi nerede?” dedi. Starmer’ın sessiz kaldığı anlarda güvenlik çalışanları, tepki gösteren kişiyi yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın ardından İskoçya Polis Teşkilatı “Yaşananlardan haberdarız. Olay sırasında iki kişi vardı, bu kişiler daha sonra polise saldırdığı için gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor” açıklamasını yaptı.