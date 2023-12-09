Yahudi rehineler konuştu: Hamas'tan değil İsrail'den korktuk

9 Aralık 2023 03:10 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 03:14

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takasının ardınan serbest bırakılan rehine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Haaretz gazetesinin haberine göre esirlerden biri, İsrail’in Gazze’yi bombalamasına ilişkin “Dışarıda ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok gibi hissettik. İstihbarat olduğunu iddia ediyorsunuz ama gerçek şu ki biz bombalandık” ifadesini kullandı.

Serbest bırakılan esirlerden hâlen eşi Hamas’ın elinde olan bir kadın, İsrail’in Hamas tünellerini su altında bırakmayı düşünmesine dair “Tünellere götürülmüştü ve siz tünelleri deniz suyuyla doldurmaktan bahsediyorsunuz. Esirler yerine politikayı önceliyorsunuz” diye konuştu.

Diğer bir esir de İsrail’in Gazze’yi devamlı bombalamasından dolayı halen esir tutulan İsraillilerin hayatları hakkında endişelendiklerini vurgulayıp “Televizyonda gördüğüm beni daha çok korkutuyor. (İsrail) Bombalamalarını görüyorum ve esirlerin nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Patlayıcılarla çevrili bir evdeydim. Tünellerde uyuduk ve Hamas’tan değil, İsrail’in bizi öldürebileceğinden korktuk. Sonra da ‘Hamas sizi öldürdü’ diyeceklerdi” dedi. Esirlerden bir diğeri de onlar için hiçbir şey yapılmadığını hissettiklerini belirterek, saklandıkları yerin bombalandığını, yaralıyken kaçmak zorunda olduklarını ve bir helikopterin onlara ateş ettiğini anlattı.