Dezenformasyon Mücadele Merkezi İsrail'in iddialarını yalanladı! Yarı çıplak gözaltına alınanlar Hamas üyesi değil
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail güçlerinin Gazze'de yüzlerce Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyup kamyonlarla naklettiği görüntüler gündem olmuştu. Dezenformasyon Mücadele Merkezi, yarı çıplak halde götürülen Filistinlilerin Hamas üyesi olduğunu iddia eden İsrail'i yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasını yalanladı.
Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 Filistinli erkeği kelepçeli, gözleri bağlı ve yarı çıplak halde alıkoydu. Görüntülerde Filistinli erkeklerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu ve askeri kamyonlara taşındığı anlar yer aldı.
İsrail tarafından görüntülerdeki Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
FİLİSTİNLİ SİVİLLERİ YARI ÇIPLAK VE KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAMYONLARA TAŞINDILAR
KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Görüntülerde, gözleri bağlı olan Filistinli erkeklerin, sürünerek askeri kamyonlara taşınması dikkat çekti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
HAMAS ÜYESİ DEĞİL SİVİL VATANDAŞ
İsrail'in, gözaltına alınanların "Hamas üyesi" olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamadığı belirtilen paylaşımda, gözaltıların iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Ayrıca tutuklular arasında gazeteci Diaa El Kahlot ve akrabalarının olması, yaşlı ve çocukların bulunması ile İsrail medyasında yer alan haberlerin, gözaltına alınanların siviller olduğunu gösterdiği bildirildi.
ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DA VAR
Görüntülerde üstü çıkarılarak elleri bağlananlardan birinin El Arabi muhabiri Diaa El Kahlot olduğunun belirlendiği aktarılan paylaşımda, yayın kuruluşunun, Kahlot'un, Beyt Lahya'daki Pazar Caddesi'nde kardeşleri ve akrabalarıyla gözaltına alındığını doğruladığı belirtildi.
Paylaşımda, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu'nun, 7 Aralık'ta gözaltına alınanların Filistinli siviller olduğunu, aralarında 15 yaşında çocukların ve 60-65 yaşındaki yaşlıların olduğunu duyurduğu kaydedildi.