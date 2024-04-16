İsrail'den İran destekli hedeflere saldırı! Hizbullah'ın bölge sorumlusu hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım Orta Doğu'yu ateş çemberi haline getirdi. İran'ın misilleme saldırısı sonrası iyice artan gerilimle beraber İsrail, Hizbullah'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Son olarak İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava sal saldırısında 2 kişi can verdi. Ölenlerin arasında Hizbullah'ın bölge sorumlusu İsmail Yusuf Baz'ın da bulunduğu ifade edildi.

Dünya Orta Doğu'da yaşanan gerilimine odaklanırken, İsrail, İran'ın destek verdiği Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in son saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, bunlardan birinin Hizbullah'ın bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.

2 ARAÇ HEDEF ALINDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Sur kentinin Şehabiye beldesinde 2 aracı hedef aldı. Saldırı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, araçların tamamen yandığı ve bölgeye ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

HİZBULLAH'IN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu bugün yine Lübnan'ın güneyindeki Ayn Baal beldesinde hedef aldığı araçta Hizbullah'ın bölge sorumlularından olan İsmail Yusuf Baz'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 kişi ölümüne yol açtı.

Saldırıya misilleme ile karşılık vereceğini duyuran İsrail, 13 Nisan tarihinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatarak bazı askeri hedefleri vurdu. İsrail, saldırıların çoğunu hava savunma sistemleriyle bastırırken, bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.