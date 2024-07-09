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İsrail'den kaos çıkaracak karar! Ultra-Ortodokslar da askere alınacak

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İsrail&#039;den kaos çıkaracak karar! Ultra-Ortodokslar da askere alınacak

Dünya Haberleri

Gazze'de 9 aydır süren çatışmalarda istediğini alamayan İsrail, asker sorununu çözmek için ülkede kaos çıkaracak bir karara imza attı. İsrail Savunma Bakan Gallant ultra-Ortodoksların asker alınması planını onayladı.

Gazze'de ateşkese yanaşmadığı her gün biraz daha iç karışıklığa sürüklenen İsrail'den kaos çıkaracak karar geldi. On binlerce kişinin ateşkes anlaşması için hemen hemen her gün protesto gösterileri yaptığı İsrail, Gazze'de ağır darbe alınca asker ihtiyacını karşılamak için Haredi Yahudiler veya ultra-Ortodoks Yahudileri askere alınmasını onayladı.

İSRAİL ULTRA-ORTADOKS YAHUDİLERİNİ ASKERE ALMAK İÇİN KARAR ÇIKARTTI

Yasa gereği 24-32 ay askerlik yapılan İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf olmasalar bile bu görevi yerine getirmekten kaçıyor. 

Son günlerde Gazze'de asker ihtiyacını karşılamak isteyen İsrail'in askerlik görevinden kaçan ultra-Ortodoks Yahudilerini de askere alacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti.  İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ultra-Ortodoks İsraillilerin askere alınmasına yönelik beklenen kararı aldı.

İsrail'den kaos çıkaracak karar! Ultra-ortodokslar da askere alınacak - 1. Resim

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Gallant ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer yetkililer ile bir araya geldiği kaydedildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada Gallant'ın, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin muhtemel askere alımlarla ilgili mevcut verilerin iyileştirilmesine yönelik sürecin yürütülmesinin ardından önümüzdeki ay ultra-Ortodoksların askere alınmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada Gallant ve Halevi’nin, ultra-Ortodoksların askere alınmasının gereklilik olduğunu ifade ettiği kaydedilirken emrin asker adaylarının belirlenmesi için ilk tarama ve değerlendirme amacıyla verildiği kaydedildi.

İsrail'den kaos çıkaracak karar! Ultra-ortodokslar da askere alınacak - 2. Resim

"ÖLSEK DE ASKERE GİTMEYİZ"

Ultra-Ortodoks Yahudileri "Neden İsrail ordusunda askerlik yapmaya karşısınız?" sorusuna ise "Kafama silah dayayıp orduya katılıyor musun? diye sorsalar, 'Askere gitmiyorum, kafama sıkın' derim. Bizim bir sloganımız var: Askere gitmekten ise ölmeyi tercih ederiz." cevabını veriyor.

İsrail'de çıkan söylentilerin ardından Ultra-Ortodoks Yahudiler askere gitmemek için eylem yapmıştı. 

Aşırı ortodoks Yahudilere, İsrail polisi tazyikli suyla müdahale etmiş, protestolar sırasında bazı göstericiler yerlerde sürüklenmişti.

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