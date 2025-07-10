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İletişim Başkanı kim oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İletişim Başkanı kim oldu? Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete atama kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı görevine gelen isim belli oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na gelen isim belli oldu.

Fahrettin Altun'dan boşalan göreve gelen isim belli olurken Altun'un yeni görevi de 10 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararlarıyla netlik kazandı.

İLETİŞİM BAŞKANI KİM OLDU? 

10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'ye göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini sürdüren Fahrettin Altun atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Detaylar geliyor...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Resmi Gazete'de atama kararı! Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a yeni görev
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