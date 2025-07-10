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Fahrettin Altun nereye atandı? Yeni görevi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fahrettin Altun nereye atandı? Yeni görevi Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Temmuz 2025 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete kararıyla İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun'un yeni görevi belli oldu. Fahrettin Altun yeni görevi ve nereye atandı atama kararlarıyla netlik kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini sürdüren Fahrettin Altun'un Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni görevi belli oldu. İletişim Başkanlığı görevini Burhanettin Duran getirilirken Fahrettin Altun nereye atındı merak ediliyor.

FAHRETTİN ALTUN NEREYE ATANDI, YENİ GÖREVİ NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini sürdüren Fahrettin Altun görevden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı.

Fahrettin Altun nereye atandı? Yeni görevi Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

Yayımlanan kararda, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir." ifadesi yer aldı. 

Listede yer alan isimler şu şekilde:

1-Fahrettin Altun | Başkan

2- Muhammet Ecevit Carti | İkinci Başkan

3-Dilek Ertürk | Üye

4-Fatma Çınar | Üye

5-Erol Gökdöl | Üye

6-Melahat Demir Aydın | Üye

7- Selma Öztürk Pınar | Üye

8- Tayyip Uçar | Üye

9- Evren Başar | Üye

10- Ömer Çelen | Üye

11- Selami Açan | Üye

Fahrettin Altun nereye atandı? Yeni görevi Resmi Gazete'de yayımlandı - 2. Resim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ise Burhanettin Duran getirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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