PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Son finalist takım belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint German (PSG) ile Real Madrid, Metlife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son finalistin belli olduğu maç 90 dakikanın ardından sona ererken Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde, PSG ile Real Madrid, ABD'deki MetLife Stadyumu'nda karşılaştı. PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti ve Son finalist takım merak ediliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçına geri sayım başladı.

PSG REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Paris Saint-Germain, Real Madrid karşısında maçı 4-0 kazandı. Maçın ilk dakikalarında bulduğu gollerle üstünlük kuran PSG, ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken ikinci yarıyı tek golle noktaladı.

Fransız ekibi FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalini geçerek finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

PSG-REAL MADRİD MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

PSG'nin 4-0'lık galibiyetinde golleri Fabrian Ruiz, Ousmane Dembele ve Gonçalo Ramos attı. Maçın 6. dakikasında ağları topla buluşturan Fabrian Ruiz skoru 1-0 yaptı.

Ardından 9. dakikada Dembele farkı ikiye çıkardı. 24. dakilade ise Fabrian Ruiz maçın üç kendisinin ikinci golünü attı.

İkinci yarıda ise PSG 87. dakikada Gonçalo Ramos ile skoru 4-0 yaptı.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ KİM OLDU?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2025 finalisti, PSG'nin Real Madrid'i 4-0 mağlup etmesiyle netleşti. Fransız ekibi bu zaferiyle Chelsea'nin rakibi oldu.

İki takım 13 Temmuz 2025'te New York'taki MetLife Stadyumu'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.