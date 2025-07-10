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Beykoz'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beykoz&#039;da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı
Beykoz, Denize Girme Yasağı, Güvenlik, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyunun tehlikeli seviyeye ulaşması nedeniyle ilçedeki sahillerde 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmeyi yasakladı.

İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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