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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan NATO'da önemli açıklamalar

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş&#039;tan NATO&#039;da önemli açıklamalar
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Dünya Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Parlamento Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 75’inci yıl anma programı çerçevesinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bugün ABD’ye giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan NATO Parlamento Başkanları toplantısında önemli açıklamalar geldi.
 
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